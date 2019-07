Fyen Rundt midt i august på nye ruter

Der er også sørget for, at forældrene kan muntre sig med virtuel cykling, og man kan købe mad og drikke og se elitefeltet kører to spurter ved Middelfart Sparekasse, inden rytterne fortsætter ud på Vestfyns smukke strækninger.

- I Middelfart er der byspurter ved Middelfart Sparekasse og lige over for på den nyindrettede aktivitetsplads bliver der aktiviteter for familier med børnecykling, lige fra de kan håndtere en løbecykel og op til ungdom, siger claus Rasmussen.

- Det betyder, at elitefeltet starter i Otterup, og vi kører ud mod Søndersø, hvorefter vi følger Rugårdsvej og for enden af den kører mod Middelfart med en afstikker ud til Strib.

Motionsrytterne starter i Odense og kører ud mod Otterup - for derefter at køre ind på eliteruten.

CYKLING: Mens rytterne i Paris knokler de sidste kilometer mod Eiffeltårnet og nærmeste matrikler, arbejdes der hårdt i det fynske for at finpudse årets udgave af Fyen Rundt, som er både for eliten og motion.

Bakken på Dyredvej

- Derefter kører feltet over Glamsbjerg, Broby, Tommerup og selvfølgelig Vissenbjerg med det bakkede terræn, hvor vi dog ikke tager den kendte bakke, men rykker over til Bakkevej for derefter at køre ind mod Odense, over Skallebølle og bakken på Dyredvej, ind over Ravnebjerg, og den sidste kilometer inden feltet rammer rundstrækningen bliver på grusvej fra Elmelundsvej og til Middelfartvej og Ellegårdsvej, siger løbslederen.

- Motionsrytterne kører ikke på dette grusstykke. Vi synes vi har fundet en fantastisk rute, og dermed er der lagt op til en flot oplevelse for motionisterne og et spændende cykelløb for eliten.

På elitefronten præsenterer arrangørerne følgende teams:

Tre prokontinentale teams, fire kontinentalteams, fire norske/svenske, seks DCU-teams og to klubhold.

- Løbet er et UCI-kategori 1.2, men skulle havde været et 1.1 løb, men af flere uheldige omstændigheder har vi måttet rykke ned i år. Vi stiler dog efter at være 1.1 løb igen næste år, men mere om det senere, lige som der kommer mere info om navne på de deltagende ryttere, siger Claus Rasmussen.

De 20 teams til start er: Asker CK Elite, Bygdø IL, Israel Cycling Academy, BHS Almeborg Bornholm. Team Waoo, Coloquick Cycling, Riwal Readynez, W52fcporto, Team O.B. Wiik, Dan Stillads, Team Herning CK Elite, Team Integra Advokater og Giant - samt Team Aura Energi, Team IBT-ridley Carl-Ras sydkysten, Team Giro Cycling Sweden, Ryska Posten Racing Team, team ABC U23/elite, Odder CK, Track Team Odense og Give CK.

Et flot og varieret felt, der midt i august vil byde det fynske folk på markant sport.