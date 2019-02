Fumlende nederlag mod Randers: Svendborg Rabbits er nede i et hul

Basketball: Svendborg Rabbits har gravet sig ned i et hul. Det store spørgsmål er, hvor dybt hullet er.

- Vi har en nedadgående kurve i øjeblikket. Det er meget normalt, at det sker på et tidspunkt i løbet af en sæson. Men Randers har et godt hold. Vi har nogle lave skudprocenter i dag, opsummerede Rabbits-anfører Mikkel Plannthin efter nederlaget på 69-72 hjemme til Randers Cimbria.

Dermed er Randers på femtepladsen kun to point efter Rabbits på tredjepladsen, og Randers-spillerne kunne juble over endelig at have fået knækket kaninerne efter lutter nederlag i sæsonens tidligere indbyrdes opgør.

Skuffelsen over nederlaget i lørdagens pokalfinale til Horsens sad åbenbart stadig i kroppen hos Rabbits-spillerne.

Fra kampens start manglede koncentrationen hos kaninerne. Den normale Rabbits-topscorer Jeremiah Ingram missede et enhåndsdunk ved stillingen 1-5.

Rabbits var bagud 1-9 efter fire minutter, og Randers-spillerne havde forholdsvist let ved at score.

Randers var uden skarpskytten Chris Nielsen, men kronjyderne havde andre, der kunne sende boldene i kurven. Brantley Bynum, Casper Stage Jørgensen og Dee Franklin scorede flittigt i første halvleg, hvor Rabbits ofte kom for sent og fejlede gæsterne, så de fik straffekast, som de som regel scorede på.

Som i lørdags havde Rabbits svært ved at ramme kurven. Marginalerne var heller ikke med kaninerne, der måtte se flere skud trille rundt på ringen uden at trille ned gennem nettet.

Den 34-årige guard Charlie Burgess er for et par uger siden vendt tilbage efter en længere skadespause, og han styrede spillet eminent hos Randers med sin hurtighed og forudseenhed, som skaffede ham hele otte rebounds i første halvleg.