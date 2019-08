Fuglsang tager to år mere hos Astana

Danmarks største cykelstjerne har valgt at forlænge opholdet hos det kasakhiske cykelhold frem til 2021.

Cykelstjernen Jakob Fuglsang fortsætter hos det kasakhiske cykelhold Astana frem til og med 2021.

Den 34-årige dansker bekræfter forlængelsen over for B.T. efter spekulationer om, at han ville prøve noget nyt.

- Efter mange og lange overvejelser, meget frem og tilbage, så er vi endt med at blive enige også med min manager Moreno (Moreno Nicoletti, red.) om, at det nok i sidste ende var det smarteste.

- Dér hvor man kan sige, at jeg ved, hvad jeg har, og hvad jeg får, siger Jakob Fuglsang til B.T.

Danskeren har været en af de største profiler i cykelfeltet i 2019 med sejre i flere store løb. Blandt andet vandt Fuglsang Liege-Bastogne-Liege og tog den samlede sejr i Critérium du Dauphiné for anden gang i karrieren.

Fuglsang har dog indtil videre ikke været i stand til at indfri sine høje ambitioner i Tour de France. I år udgik den stærke allroundrytter på 16. etape efter et styrt.

Danskeren er blevet kædet sammen med et skifte til flere hold, men Fuglsang føler, at han har truffet den rigtige beslutning med onsdagens forlængelse.

- Forhåbentlig har jeg et par gode år foran mig, og det ville være synd måske at spilde dem ved at skifte hold på nuværende tidspunkt, siger Fuglsang til B.T.

Danskeren kom til Astana i 2013 og er i gang med sin syvende sæson hos cykelholdet.

Tidligere har Jakob Fuglsang kørt for Team Saxo Bank og Leopard Trek.

Han indledte sin karriere som mountainbikerytter.

Astana har ikke bekræftet forlængelsen på holdets hjemmeside. På Twitter har Astana dog lagt en video ud og skriver, at "historien fortsætter". Videoen slutter af med tallet 2021.

Jakob Fugsangs næste opgave er det forestående Vuelta a España, der begynder på lørdag.