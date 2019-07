Fuglsang nærmer sig topform: Jeg er på 90-95 procent

Cykelrytteren Jakob Fuglsang (Astana) mærker fortsat fremskridt med sit forslåede knæ inden Tour de Frances første reelle bjergetape torsdag.

Fuglsang havde ingen problemer på onsdagens kuperede 5. etape til Colmar, hvor han sad i den store gruppe, der kom samlet til mål.

- Det gik okay, der blev kørt forholdsvis stærkt hele dagen, og det handlede om at holde sig fremme og undgå problemer, siger Jakob Fuglsang.

Han styrtede på løbets første etape og slog sit højre knæ. Siden har han skullet forsøge at skåne sin krop, men samtidig sørge for, at han ikke tabte tid til rivalerne.

Måske er det derfor, at han mærkede en smule anspændthed på onsdagens etape.

- Jeg følte mig lidt skæv i kroppen og følte, at jeg trådte lidt skævt. Men mon ikke vi klarer den til i morgen, siger Jakob Fuglsang.

Efter holdtidskørslen i søndags erklærede den 34-årige Astana-kaptajn sig på 80-85 procent.

Siden da er det kun gået fremad.

- Jeg er nok på 90-95 procent. Der mangler stadig lidt, før jeg er helt på toppen, men jeg fornemmer, at det går den rigtige vej. Det bliver en spændende etape i morgen, siger Jakob Fuglsang.

Torsdagens etape byder på hele syv kategoriserede stigninger med mål på toppen af La Planche des Belles Filles.