Fuglsang kører sig i gult på kongeetape i Dauphiné

Jakob Fuglsang tog førertrøjen i Critérium du Dauphiné, da han lørdag blev nummer to på løbets kongeetape.

Jakob Fuglsang er ny mand i førertrøjen i det franske cykelløb Critérium du Dauphiné.

Den danske Astana-rytter blev lørdag nummer to på løbets kongeetape, som Wout Poels (Ineos) vandt.

Danskeren fører med otte sekunder ned til Adam Yates (Mitchelton-Scott) inden søndagens etape, der er den ottende og sidste i det franske World Tour-løb.

Tejay van Garderen (Education First) fuldender top-3. Amerikaneren er 20 sekunder efter Fuglsang.

Et stort udbrud bestående af hele 28 ryttere slap afsted efter kort tid på lørdagens etape, der bød på tre kategori 1-stigninger og én uden for kategori.

Både Niklas Eg (Trek), Magnus Cort (Astana) og Jesper Hansen (Cofidis) var med - det samme var blandt andre den franske stjerne Julian Alaphilippe (Quick Step), der fredag viste, at han er godt kørende, da han vandt løbets sjette etape.

Netop Alaphilippe kom i fokus, da han på vej ned ad dagens første kategori 1-stigning - efter at være kommet først over toppen - sammen med Lennard Hofstede (Jumbo-Visma) fik skabt et hul til de øvrige udbrydere.

Franskmanden udnyttede forspringet til igen at være først på toppen af dagens anden stigning, og så havde han skrabet godt med point sammen til bjergkonkurrencen, som Alaphilippe i forvejen førte.

På dagens tredje kategori 1-stigning, som var den sidste inden den afsluttede stigning, blev udbruddet splittet op.

Alaphilippe måtte give fortabt, og efter en nedkørsel i silende regn var en gruppe på otte ryttere i front. Blandt dem sad Jesper Hansen og Magnus Cort.

Det hele skulle afgøres på den 19 kilometer lange stigning op til Pipay, der var uden for kategori.

Med fire kilometer tilbage var de sidste udbrydere blevet indhentet, og så begyndte kampen i favoritgruppen.

Den blev omgående indledt med en accelerering af Jakob Fuglsang, der dog i første omgang ikke lykkedes med at distancere de nærmeste konkurrenter.

Lidt efter kørte tyske Emanuel Buchmann (Bora) afsted, og han fik selskab af Fuglsang, med det resultat at Adam Yates, der kørte i gult, og de øvrige klassementshåb måtte reagere.

Men det var kun Wout Poels, der havde kræfter til at svare igen. Hollænderen indhentede den dansk-tyske duo i front kort før målstregen og tog sejren med to sekunder ned til Fuglsang og Buchmann.

Otte sekunder senere kom blandt andre Adam Yates i mål, og tidsforskellen plus de seks bonussekunder, Fuglsang fik med andenpladsen, var altså nok til at bringe danskeren i løbets førertrøje.