Fuglsang kalkulerer med tidstab i holdkørsel

Astana-kaptajnen regner ikke med, at hans hold kan følge med de bedste i søndagens holdtidskørsel.

Når 2. etape af Tour de France er slut søndag eftermiddag, kan Jakob Fuglsang meget vel halse efter rivaler som Egan Bernal og Geraint Thomas (Ineos) og Adam Yates (Mitchelton-Scott) i det samlede regnskab.

Etapen byder nemlig på en 27,6 kilometer lang holdtidskørsel, og det er alt andet end livretten for Fuglsangs Astana-hold. Samtidig døjer danskeren formentlig med eftervirkninger af det styrt, han var involveret i på 1. etape.

Inden Tour-starten mente Fuglsang, at et tab på et halvt minut ville være acceptabelt.

- Hvis man skal være realistisk, kommer vi til at tabe sekunder. Spørgsmålet er hvor mange. Jeg vil sige, at under 30 sekunder vil være tilfredsstillende, siger han.

Sidste år tabte det kasakhiske hold 51 sekunder i disciplinen, og Fuglsangs ømme lemmer trækker også ned. Til gengæld er der andre ting, der taler for et bedre resultat denne gang.

Dels er ruten otte kilometer kortere end sidste år. Dels har Astana et bedre hold end dengang.

- Vi har et rigtigt stærkt hold med store ryttere, der virkelig kan trække. Hvis vi gør det godt, kan vi levere en fornuftig præstation og ikke tabe for meget tid, mener Fuglsang.

Astanas otte Tour-ryttere har trænet en smule i holdkørsel i perioden op mod Tour de France, og der er tilknyttet eksperter udefra, som skal hjælpe med at reducere afstanden til de bedste.

- Fra i år har vi fået en ingeniør, som hovedsageligt bekymrer sig om materiale og aerodynamik.

- Han laver også beregninger på, hvor længe hver især skal tage føringer, og hvor længe de skal holde farten, for at det bliver et homogent holdløb, så vi ikke "dræber" hinanden.

- Vi har arbejdet en del på positioner, og hvordan vi sidder. Vi kunne godt have brugt nogle flere dage, hvor alle otte mand var samlet og kunne træne sammen. Men det er ikke altid let at få otte mand samlet, siger Fuglsang.

Sidste års holdløb i Tour de France blev vundet af det nu opløste BMC foran Team Sky og Quick-Step.