Fuglsang jagter det sidste i top-3-kamp i Touren

Jakob Fuglsang kommenterede sent søndag aften, at han ikke kunne sidde med de hurtigste på 15. etape i Touren.

Jakob Fuglsang tabte tid til flere konkurrenter på bjergetapen, da rytterne søndag havde gennemført 15. etape i Tour de France.

Efter etapen stillede den danske Astana-kaptajn ikke op til snak med diverse medier, men senere søndag kommenterede Fuglsang sin situation via holdets hjemmeside.

- Det var en hård dag for alle, og jeg gav alt under etapen og specielt i finalen. Jeg manglede dog en smule i forhold til at sidde med de bedste ryttere foran.

- Jeg mangler stadig noget mere for at være med i kampen om top-3, men der er stadig en uge tilbage i Tour de France og flere hårde bjergetaper.

- Jeg håber at komme mig så godt som muligt til at kæmpe mig tilbage i klassementet, siger Jakob Fuglsang.

Søndagens etape blev vundet af Simon Yates, som dermed kunne kalde sig dobbelt etapevinder i dette års udgave af Touren.

Mitchelton-Scott-rytteren kronede en dag i udbrud med sejren, da han kørte først over målstregen på toppen af kategori 1-stigningen Prat d'Albis, der var det sidste af fire bjerge.

Indehaveren af den gule trøje, Julian Alaphilippe, viste for første gang svaghedstegn og tabte tid til flere af de øvrige klassementshåb, men han kan også tirsdag iklæde sig løbets førertrøje.

Han har nu 1 minut og 35 sekunder ned til Geraint Thomas på andenpladsen. Steven Kruijswijk fuldender top-3 med 1 minut og 47 sekunder op til Alaphilippe.

Jakob Fuglsang kom i mål som nummer 14. Danskeren tabte blandt andet 32 sekunder til Geraint Thomas og ligger nummer ni i det samlede klassement med 5 minutter og 27 sekunder op til den gule førertrøje.

Mandag er der hviledag i Tour de France.