Fuglsang forsvarer føring og vinder Dauphiné igen

Jakob Fuglsang vandt Critérium du Dauphiné efter at have forsvaret sin føring i løbet i overbevisende stil.

Jakob Fuglsang kan endnu en gang kalde sig vinder af Critérium du Dauphiné.

Søndag forsvarede danskeren den føring i det samlede klassement, som han tog lørdag, da han uden rigtig at være blevet truet holdt sig til sine nærmeste konkurrenter på World Tour-løbets sidste etape.

Den blev vundet af Dylan van Baarle (Ineos), der havde siddet i et udbrud det meste af dagen.

Det er Jakob Fuglsangs anden sejr i det franske cykelløb, som han også vandt i 2017.

Danskeren kroner med søndagens triumf samtidig en flot første halvdel af 2019, der blandt andet også har budt på sejr i den belgiske klassiker Liège-Bastogne-Liège.

Fuglsang vandt løbet med 20 sekunder ned til Tejay van Garderen (Education First) på andenpladsen.

Emanuel Buchmann (Bora) fuldendte top-3 efter at være sluttet 21 sekunder efter den vindende dansker.

Jakob Fuglsangs vej til den samlede sejr blev lidt nemmere, da danskerens nærmeste rival i klassementet, Adam Yates (Mitchelton-Scott), forlod løbet undervejs på søndagens etape.

Briten var otte sekunder efter Fuglsang, men måtte stå af på grund af feber. Det efterlod Tejay van Garderen på andenpladsen, og så havde den førende dansker lidt mere at give af, da amerikaneren var 20 sekunder efter.

Søndagens blot 113,5 kilometer lange etape bød på hele syv stigninger, men det var først på den sidste, at favoritgruppen begyndte at røre på sig en lille smule.

Inden da var Fuglsang blevet skånet fra at skulle forsvare den gule trøje.

Efter at Dylan van Baarle og de øvrige udbrydere, der nåede i mål inden favoritgruppen, havde taget de bonussekunder, der bliver uddelt til de første over målstregen, bestod Fuglsangs primære opgave i at holde sig til sine nærmeste rivaler.

Det lykkedes danskeren med. Faktisk var Fuglsangs konkurrenter overraskende passive på vej op ad den afsluttende stigning.

FDJ-holdet forsøgte på vegne af Thibaut Pinot at hæve tempoet, men Fuglsang var ikke i nærheden af at blive sat.

Mere blev det ikke til fra danskerens rivaler, der tilsyneladende ikke havde så meget tilbage i tanken, og så kunne Fuglsang uden for alvor at være i problemer tage den samlede sejr.