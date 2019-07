Fuglsang fik ikke testet bjergben: Spild af god stigning

"Been there, done that", lød det fra Jakob Fuglsang til holdkammeraten Pello Bilbao, efter at spanieren blev slået af Simon Yates i opløbet i Bagnères-de-Bigorre på 12. etape af Tour de France.

For seks år siden var danskeren i en lignende situation mod Dan Martin i selv samme målby og måtte se sig besejret, efter at duoen var stukket af fra favoritfeltet på sidste stigning.

Tilsvarende initiativ så man hverken hos Fuglsang eller de øvrige klassementfolk på torsdagens etape, hvor et udbrud tidligt kørte væk og holdt til mål.

- Det var nærmest spild af god stigning, men sådan er det engang imellem, siger Fuglsang.

Etapens sidste halvdel indeholdt de to kategori 1-stigninger Col de Peyresourde og Hourquette d'Ancizan. Men ingen af de store navne valgte at røre på sig.

- Vi kørte forholdsvis stille i et kæmpestort felt, så det er svært for mig at sige, hvordan benene havde været, hvis der var blevet lukket helt op, siger Fuglsang.

Dermed endte den første - og letteste - etape i Pyrenæerne med status quo, hvilket giver Fuglsang en dag mindre til at lukke hullet op til rivalerne foran i klassementet.

Han er dog ikke specielt overrasket over etapens udvikling.

- Nej, det var lidt som ventet med så lang en nedkørsel til sidst og modvind. Det var ventet, at udbruddet ville tage sejren.

- Og ja. Der kommer heldigvis flere bjergetaper, og nogle af dem er rigtig hårde og slutter opad. Så der skal nok komme noget aktion, siger Jakob Fuglsang.