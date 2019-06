Fuglsang efter tredjeplads: Godt at være med i front

Egentlig troede Jakob Fuglsang (Astana) ikke, at der ville ske noget specielt på 2. etape af det franske cykelløb Critérium du Dauphiné.

De første par etaper plejer normalt at være forbeholdt sprinterne, men på den sidste stigning på den noget kuperet etape splintredes feltet, og alle sprinterne faldt fra.

Derfor trådte klassementsrytterne i karakter, og her spurtede danskeren sig til en tredjeplads foran flere af favoritterne til den samlede sejr.

- Selvfølgelig var det ikke dårligt at være der på en etape som denne.

- Jeg havde ikke regnet med, at der ville være sådan en udskillelse, som den vi så på den sidste stigning, men det er godt at være med i front, siger han i en video på Astanas Twitter-profil.

Fuglsang kom i mål 13 sekunder efter vinderen, belgiske Dylan Teuns (Bahrain-Merida), der spurtede sig til sejren foran franske Guillaume Martin (Wanty).

Tredjepladsen gav danskeren fire bonussekunder, og han kørte i mål lige foran holdkammeraten Aleksej Lutsenko.

- Det var en skam, at vi ikke formåede at tage etapesejren, for jeg tror, at Lutsenko kunne have vundet, men han gav mig lidt bonussekunder, så det var flinkt gjort af ham, siger Fuglsang.

Han ligger efter mandagens etape nummer tre i det samlede klassement, hvor Teuns og Martin er etter og toer.

Fuglsang vandt Critérium du Dauphiné i 2017.