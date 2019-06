Jakob Fuglsang kan søndag vinde Critérium du Dauphiné for anden gang i karrieren, når den sidste etape i det franske cykelløb bliver kørt.

Den danske Astana-rytter bragte sig lørdag i en god position til at gøre netop det, da han sluttede som nummer to på løbets kongeetape og overtog den gule førertrøje fra Adam Yates.

Etapen var præget af en stor mængde regn, og Fuglsang brugte tilsyneladende det dårlige vejr som motivation til at køre stærkt.

- Det startede som en fin dag, men vejret blev forfærdeligt mod slutningen.

- Den sidste stigning var så kold, at jeg bare skulle i mål så hurtigt som muligt. Det var det eneste, jeg tænkte på, siger danskeren efter lørdagens etape, der bød på tre kategori 1-stigninger og én uden for kategori.

Da Jakob Fuglsang vandt det franske World Tour-løb i 2017, tog han førertrøjen på den sidste, korte bjergetape.

Årets udgave af Critérium du Dauphine slutter ligeledes med en kort og kuperet etape på 113 kilometer søndag, men nu skal danskeren altså forsvare en føring og ikke erobre den.

- Da jeg vandt løbet for to år siden, tog jeg trøjen på den sidste dag, fordi den var kort og intens og svær at kontrollere. Så vi må se, hvad der sker, siger Jakob Fuglsang.

Han kørte sammen med tyske Emanuel Buchmann (Bora) væk fra de øvrige klassementsfavoritter med få kilometer tilbage af lørdagens etape.

Kun Wout Poels havde kræfter til at svare igen. Hollænderen indhentede den dansk-tyske duo i front kort før målstregen og tog sejren med to sekunder ned til Fuglsang og Buchmann.