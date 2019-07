Fuglsang efter 2. etape: Jeg kørte måske på 80-85 procent

Jakob Fuglsang og Astana leverede søndag en fin indsats på 2. etape af Tour de France - en holdtidskørsel på knap 28 kilometer.

Det vurderer den danske Astana-kaptajn selv efter etapen. Den gik den danske cykelstjerne ind til med et styrt på 1. etape i kroppen.

- Alt i alt synes jeg, at det gik okay.

- Jeg kørte måske på 80-85 procent. Heldigvis er vi et stærkt hold, og det gør, at vi ikke mister meget tid. Når alt kommer til alt, var det nok en god dag for os, siger Fuglsang.

Astana var 21 sekunder langsommere end eksempelvis Ineos, der har Tour de France-favoritterne Geraint Thomas og Egan Bernal på holdet.

Til gengæld vandt Fuglsang sekunder på Movistar med Nairo Quintana, Mikel Landa og verdensmester Alejandro Valverde på holdet. Astana var 24 sekunder hurtigere end Movistar.

I forbindelse med styrtet slog Fuglsang især sit højre knæ. Han pådrog sig også en "lille hjernerystelse", som Astanas holdlæge har udtalt det.

- Jeg var i hvert fald lidt rystet i går, da jeg rejste mig op og havde fået en på hovedet, siger Fuglsang, der tilføjer, at det ikke bekymrer ham.

- Jeg tror på, at i dag formentlig var den værste dag, og at det nok skal blive bedre dag for dag. Jeg er fortsat optimistisk. Der er lang vej. Jeg har stadig store planer for Touren. Jeg er klar til at kæmpe hele vejen til Paris, siger Fuglsang.

Jumbo-Visma med den gule førertrøje Mike Teunissen på holdet starter sidst. Det er klokken 16.15.