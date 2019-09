Fuglsang-boss risikerer fængsel for aftalt spil

Retssagen omkring påstået aftalt spil i forbindelse med afgørelsen af cykelløbet Liège-Bastogne-Liège i 2010 kan ende med fængselsstraf.

Den franske sportsavis L'Equipe skriver, at anklageren tirsdag har begæret seks måneders fængsel til de to involverede ryttere.

De er Jakob Fuglsangs nuværende chef på Astana-holdet Alexandre Vinokourov og Alexandr Kolobnev.

De to kørte om sejren i den belgiske forårsklassiker, og Vinokourov vandt.

Anklagerne går på, at kasakheren bestak sig til sejren ved at betale russiske Kolobnev 150.000 euro for at lade ham vinde. Det svarer til over 1,1 million danske kroner.

Foruden en fængselsstraf ønsker anklageren Vinokourov idømt en bøde på 100.000 euro, mens Kolobnev også skal bøde 50.000 euro og have de 150.000 euro konfiskeret.

Rytternes forsvarere stiller store spørgsmålstegn ved efterforskningen og har begæret frifindelse og subsidiært udsættelse, hvis ikke sagen bliver droppet, skriver L'Equipe.

Der falder efter planen dom den 8. oktober.