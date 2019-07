Fuglsang afviser mistænkeliggørelse af rival: Irriterende

Der skal ikke læses en mistænkeliggørelse af Julian Alaphilippe ind i Jakob Fuglsangs bemærkninger i en klumme i B.T. fredag aften.

Det siger Astana-kaptajnen før starten på 14. etape af Tour de France.

- Det er selvfølgelig irriterende, og det er skuffende, at folk bliver ved med at tænke på den måde. Men sådan er det, siger Fuglsang.

Efter Alaphilippes suveræne sejr på enkeltstarten skrev danskeren blandt andet om franskmanden i den gule trøje:

"Da han kørte i mål efter enkeltstarten lignede han ikke en, der havde været ude og smadre sig selv i 27 kilometer. Vi andre hang over styret og kunne knap nok tale. Han lavede lige en burn-out, stillede sig op og jublede i halvandet minut uden at trække vejret, mens vi andre hang hen over rammen uden at kunne få luft. Jeg tænkte: Det var lige godt sørens. Det er imponerende."

Der er blevet udlagt, som om danskeren antyder, at Alaphilippe havde overraskende meget overskud og dermed ikke havde rent mel i posen.

Men sådan skal man slet ikke udlægge teksten, fastslår den 34-årige dansker.

- Jeg mener, som der står sort på hvidt, at det var imponerende kørt, og der skal ikke lægges mere i det, siger Jakob Fuglsang.

Han er blevet slået af Alaphilippe ved flere lejligheder i løbet af forårssæsonen, hvor de to var blandt de allerbedste ryttere i feltet.

- Når alt kommer til alt, skal man ikke se det som en overraskelse, for han har været godt kørende hele året.

- Han har været godt kørende her i Touren, og de (Quick-Step, red.) har måske det bedste udstyr, når det kommer til enkeltstart. Det var en enkeltstart, der passede perfekt til hans kvaliteter, siger Fuglsang.

Julian Alaphilippe vandt enkeltstarten med 14 sekunder til nærmeste rival, Geraint Thomas, og med 1 minut og 7 sekunder til Fuglsang.