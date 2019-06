Fuglsang: 2019 er allerede mit bedste år nogensinde

Hvis året allerede sluttede nu, ville Jakob Fuglsang føle, at 2019 havde været karrierens bedste år.

Cykelstjernen Jakob Fuglsang (Astana) har leveret så mange topresultater i foråret, at danskeren allerede nu kan slå fast, at 2019 bliver han bedste sæson som professionel cykelrytter.

Det er blevet til sejr i Liège-Bastogne-Liège og podieplaceringer i Fleche Wallonne, Strade Bianche og Amstel Gold Race.

Derudover indledte Fuglsang sæsonen med at vinde det lille spanske etapeløb Ruta del Sol.

- Det har formentlig allerede været min bedste sæson indtil videre, selv hvis jeg ikke skulle starte i flere cykelløb fra nu af.

- Men jeg håber, jeg kan gøre det endnu bedre, og det tror jeg på, at jeg kan. Selvtilliden er der, og forhåbentlig er benene der også, når vi kommer lidt længere frem, siger Fuglsang til TV2 Sporten.

Den 34-årige dansker deltager i øjeblikket i det franske etapeløb Critérium du Dauphiné, der er en optakt til Astana-rytterens helt store sæsonmål, Tour de France.

Jakob Fuglsang vandt for to år siden optaktsløbet, og han er også med fremme i år med en samlet tredjeplads efter de to første etaper.

Danskeren fortæller, at han går ind til anden halvdel af sæsonen med store forventninger, men også med ro i maven efter de fornemme resultater.

- Jeg forsøger at holde fokus på målet og bevare troen på, at jeg er klar, når vi kommer til Touren, siger han.