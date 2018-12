Frygt for uro får håndboldforbund til at flytte EM-kampe

De politiske protester i Frankrig får nu også konsekvenser for afviklingen af EM i kvindehåndbold.

Arrangørerne har valgt at lukke kamparenaen i Nantes lørdag, hvilket medfører, at to planlagte kampe i Danmarks mellemrundepulje er blevet flyttet til søndag.

Det drejer sig om kampene Sverige-Frankrig og Serbien-Rusland.

Lørdag er der varslet demonstrationer og politiske protester i området omkring Hall XXL i Nantes, hvor kampene i puljen spilles.

- EHF (Det Europæiske Håndboldforbund, red.) og arrangementskomitéen er i permanent kontakt med lokale og nationale myndigheder for at håndtere situationen, lyder det i en pressemeddelelse.

"De Gule Veste" demonstrerer i disse uger over hele Frankrig mod præsident Emmanuel Macron og hans økonomiske politik.

De franske myndigheder har advaret om, at en ny bølge af uroligheder kan ramme landet i den kommende weekend, og mindst 65.000 sikkerhedsfolk vil være på gaden for at sørge for ro og orden.

Udsigten til en weekend med demonstrationer har også betydet, at en stribe fodboldkampe i den bedste franske række er blevet aflyst.

Nu bliver håndbold-EM så også påvirket af situationen, hvilket giver et mere sammenpresset slutprogram i mellemrunden.

Rusland og Serbien kommer således til at spille sine tre kampe i løbet af blot fire dage.

Med mindre programmet bliver ændret yderligere, skal de to lande spille både søndag og mandag.

Russerne har udsigt til mindre end et døgns pause, inden de skal møde Danmark mandag aften.