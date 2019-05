Frustreret Wozniacki nægter at opgive efter Paris-exit

Caroline Wozniacki røg mandag ud af French Open allerede i første runde, da hun tabte med 6-0, 3-6, 3-6 til russeren Veronika Kudermetova.

Danskeren fik ellers en fremragende start på kampen, men blev siden domineret af modstanderen.

Kampen vendte for alvor, da russeren med to netrullere brød danskeren for første gang til 2-1 i andet sæt.

- Jeg synes, at hun var heldig i starten af andet sæt, og hun udnyttede de chancer, hun fik. Jeg løb tør for damp til sidst og lavede nogle uprovokerede fejl, jeg normalt ikke laver. Det er frustrerende, siger Caroline Wozniacki på et pressemøde efter kampen.

Dermed føjede danskeren endnu et kapitel til sin skuffende sæson, der har været præget af leddegigt og andre skader.

- Det er virkelig frustrerende, når man arbejder hårdt for at få resultater. Det har ikke været noget godt år, men jeg vil arbejde hårdt for at vende det.

- Jeg må bare forsøge at forblive positiv, men det kan være svært, når tingene ikke går ens vej, siger danskeren.

Hun har på det seneste været generet af en lægskade og havde også venstre læg bundet op til mandagens kamp.

- Jeg har ikke haft den bedste optakt til turneringen. Jeg har haft en lægskade, så jeg har ikke været i stand til at spille og træne i et par uger.

- Men nu har læggen det godt, så det er positivt, når jeg skal arbejde hårdt for at være klar til græssæsonen, siger Wozniacki.

Græssæsonen kulminerer med Wimbledon, der begynder 1. juli.