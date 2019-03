Frustreret Riddersholm forstår ingenting af bortvisning: 'Der bør være højere til loften!'

SønderjyskE-træneren er uforstående over for den bortvisning, som han blev mødt af i slutfasen af søndagens kamp mod FC Midtjylland.

Glen Riddersholm besøg på sin gamle hjemmebane blev en smule dramatisk, da SønderjyskE-træneren i slutningen af kampen mod FC Midtjylland blev bortvist fra gæsternes bænk.

Gæsterne følte sig snydt for et straffespark i 89\. minut, og det fik Riddersholm op i det røde felt - det takserede dommer Jens Maae til at være bortvisningsgrund - en beslutning som Riddersholm ikke forstår meget af.

Se SønderjyskE-trænerens reaktion i videoen ovenfor.