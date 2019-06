Chris Froome siger, at han efter sit styrt vil forsøge at vende tilbage til cykelsporten i sin bedste udgave.

Fra sygesengen i Frankrig har Chris Froome for første gang fortalt om sin tilstand efter sit styrt inden onsdagens 4. etape i Criterium du Dauphine.

Og Ineos-rytteren er positiv og bare glad for at være i live, fortæller han lørdag til holdets hjemmeside.

- Jeg ved, hvor heldig jeg er for at være her i dag, og hvor meget jeg skylder alle lægerne og den medicinske stab i løbet, lyder det fra Froome.

Han takker alle sine fans og den brede cykelfamilie for støtten og de mange varme beskeder i dagene efter styrtet.

Froome er i gang med at komme sig efter en operation på et hospital i St. Etienne.

- Først og fremmest vil jeg bare sende en stor tak til alle, der har sendt deres bedste ønsker til mig siden styrtet.

- Det er åbenlyst en hård tid, men jeg har fundet meget styrke i støtten, der er kommet i de seneste tre dage, siger Froome.

Han takker også alle på hospitalet i det franske, og så ser han fremad på karrieren om mange måneder.

- Mens det her er et tilbageskridt og et stort et af slagsen, så fokuserer jeg på at kigge fremad.

- Der er lang vej med genoptræning for mig, men den genoptræning starter nu, og jeg er fuldt fokuseret på at vende tilbage til mit bedste, siger Froome.

Den tidligere Tour de France-vinder sender også en hilsen til sine nærmeste i denne svære fase.

- Til sidst vil jeg gerne takke min kone, Michelle, og min familie. De har været med mig hele vejen, og deres kærlighed og støtte vil motivere mig til at vende tilbage så hurtigt som muligt, fortæller Froome.