Froome føler sig heldig: Touren 2020 er min motivation

Chris Froomes drøm om at vinde Touren i år blev ødelagt af et styrt. Briten kommer sig hurtigere end ventet.

Det går den rigtige vej for cykelstjernen Chris Froome (Ineos), og det går langt hurtigere end ventet.

Han træner mange timer hver dag, og hans motivation er at være en del af feltet, når Tour de France 2020 begynder i Nice.

- Det altoverskyggende mål er at komme til start i Touren 2020 og være i samme eller en bedre position end i år. Det er min motivation. Det driver mig, siger Chris Froome i et videointerview på Ineos-holdets hjemmeside.

Her fortæller han om styrtet 12. juni på en træningstur forud for en etape i Criterium du Dauphiné.

Froome tog med en hastighed på 54 kilometer i timen en hånd af styret for at pudse næse. I samme øjeblik hev et vindstød fat i britens forhjul og slyngede ham ind i en mur.

Han fik konstateret brud flere steder på kroppen og fortalte efterfølgende, at han var heldig at være i live.

I videointerviewet fortæller han, at han på alle måder er kommet sig hurtigere end ventet. Og at han har muligheden for at komme sig 100 procent.

- Kirurgen fortalte mig, at jeg kunne komme mig fuldstændigt, og det var alt, hvad jeg havde brug for at høre.

Årets udgave af Tour de France blev vundet af Froomes holdkammerat Egan Bernal foran Geraint Thomas, der også kører for Ineos.

Froome så løbet på skærmen, og han sætter stor pris på, at tilskuere langs ruten kom med "god bedring"-hilsner til ham.

- Det varmede mit hjerte meget og giver mig stor motivation at se, at jeg var savnet i år. Det at komme tilbage til Touren 2020 driver mig uge efter uge, siger han.

I interviewet fortæller han også, at han ikke husker selve styrtet, men han kan huske, at han kom til sig selv på asfalten og fik besked om, hvor alvorligt medtaget han var.

Med det samme fik han besked om, at han ikke ville komme til at køre mere i årets Criterium du Dauphiné eller være i stand til at køre Tour de France.

34-årige Chris Froome har vundet Tour de France fire gange: 2013, 2015, 2016 og 2017.