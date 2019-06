Froome er stadig bevidstløs efter otte timers operaton

Chris Froome blev opereret i otte timer efter sit styrt. Han er indlagt i Frankrig mindst et par dage mere.

Cykelrytteren Chris Froome ligger bevidstløs på et hospital i Saint Etienne.

Briten styrtede onsdag voldsomt, da han varmede op til enkeltstarten i Critérium du Dauphiné, og han pådrog sig adskillige brud og også mindre indre skader. Briten blev opereret i otte timer.

Team Ineos-holdchef Dave Brailsford fortæller før starten på torsdagens etape i det franske løb, at Chris Froome forbliver indlagt nogle dage endnu.

- Han ligger på intensiv i to-tre dage endnu. Så ser vi, hvornår vi kan sende ham hjem, siger Brailsford før torsdagens etape ifølge flere franske medier.

Holdchefen fortæller, at Froomes skader efter styrtet var så alvorlige, at han måtte opereres med det samme og var under kniven i otte timer.

Froomes pådrog sig brud på lårben, albue, hofte og ribben.

- Og så er der også lidt indre skader, siger Brailsford.

Holdchefen roser personalet på det franske hospital og understreger, at han ikke har talt med Chris Froome efter styrtet, idet briten fortsat er bevidstløs.

Kort efter onsdagens styrt slog Dave Brailsford fast, at Chris Froome ikke ville kunne køre Tour de France i år. Froome vandt løbet, der er verdens største cykelløb, i 2013, 2015, 2016 og 2017.

Team Ineos har dog andre meget kompetente ryttere, der ventes at kunne køre med om den samlede sejr i skikkelse af sidste års vinder Geraint Thomas og stortalentet Egan Bernal.

Dave Brailsford mener dog, det er alt for tidligt at tale om, hvem der skal satses på som kaptajn fra 6. juli og godt tre uger frem.

- Du laver ikke taktik for juli i juni, siger han.

- Vi har et fantastisk hold med fantastiske ryttere. Alle kan være i topform i juli. Når vi er ved starten af Touren, så træffer vi beslutninger, siger han.

Hvordan fremtiden ser ud på den korte og lange bane for Chris Froome er også for tidligt at tale om ifølge holdchefen.

- En ting ad gangen. Lad os koncentrere os om i dag og få ham igennem i dag. Og så gøre det samme i morgen. Og så må vi se, hvordan situationen udvikler sig, siger Brailsford.