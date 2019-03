Froome er arbejdsmand for ungt stjerneskud i Catalonien

I Tour de France er han vant til at få hjælp af et hold af altopofrende holdkammerater, men i den kommende uge vil Chris Froome selv være i rollen som arbejdsmand.

Den firedobbelte Tour-vinder skal slide for det colombianske supertalent Egan Bernal, der er udpeget som Sky-holdets kaptajn i etapeløbet Catalonien Rundt, som begynder mandag.

- Dette løb passer Egan Bernal virkelig godt. Som vi ved, er han virkelig godt kørende. Han er i superform. Vi vil arbejde for fuld gas for ham, siger sportsdirektør Nicolas Portal på Twitter.

Det er kun godt en uge siden, den 22-årige colombianer sikrede sig karrierens hidtil største triumf, da han vandt Paris-Nice.

Nu forsøger han så at gentage det nummer i den catalanske rundtur, der strækker sig over syv etaper. Sidste år styrtede han på sidste etape og udgik. På det tidspunkt var han nummer to i den samlede stilling.

Nicolas Portal bekræfter over for TV2 Sport, at Bernal er kaptajn, og at Froome bliver en af hans assistenter, mens han bygger formen op frem mod Tour de France.

- Chris Froomes store mål er til sommer, og derfor er det vigtigt for ham at få nogle kilometer i benene, siger Portal til tv-stationen.

Tre danske ryttere er til start i løbet. Jesper Hansen stiller op for Cofidis, Niklas Eg skal køre for Trek-kaptajn Richie Porte, mens Jonas Gregaard skal hjælpe Miguel Ángel López hos Astana.