Frøken Trickskud: Lars Christiansen er mit store idol

Fie Woller sprudlede på venstrefløj i sejren over Polen. Hun scorede det ene spektakulære mål efter det andet. Og skal man kunne det, kræver det masser af træning, forklarer hun.

- Jeg har altid trænet det meget og bruger stadig en del tid på det, og det er jo decideret herligt, når det lykkes. Og så er det skønt, når man som fløj får nogle gode bolde at arbejde med.

Det kan Fie Woller, der efter i en årrække at have i skyggen af spillere som Maria Fisker og Ann Grete Nørgaard, nu er trænerens ubetingede førstevalg på venstrefløj.

Nej, det er da det absolut fedeste, når man har spillere på et hold, som ind i mellem kan lave det ekstraordinære.

Fantastiske fløjspillere

Danmark har og har haft mange fantastiske fløjspillere, og Woller har altid været inspireret af Lars Christiansen.

- Han kunne virkelig nogle små ting ude fra fløjen, så det har været med til at fange min interesse.

For knap to år siden flyttede Fie Woller til tysk håndbold, da hun skrev under på en aftale med topklubben Bietigheim, der i denne sæson har spillet med i Champions League.

- Der skulle bare ske noget. Jeg var kørt fast i FC Midtjylland på det tidspunkt, og jeg er fint tilfreds. Jeg synes selv, at jeg har udviklet mig, føler Fie Woller.

Hun fik lidt problemer med læggen mod polakkerne i søndags, men Woller siger, at hun under ingen omstændigheder misser braget mod Serbien.

- Det går allerede meget bedre, så der er ingen problemer overhovedet. Den kamp vil jeg bare spille.

Frøken Trickskud er klar. Og tak for det.