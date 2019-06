Caroline Wozniacki kan ikke helt fastholde sin placering på verdensranglisten efter sit tidlige exit i French Open.

På WTA's opdaterede verdensrangliste mandag er den 28-årige tennisspiller faldet fra 13.- til 14.-pladsen.

Wozniacki røg hurtigt ud i Paris, da hun for små to uger siden tabte i første runde til russeren Veronika Kudermetova. Det blev til et nederlag på 6-0, 3-6 og 3-6 for danskeren.

Tennisstjernen har haft et hårdt 2019 plaget af skader, og det var derfor med stor usikkerhed, at hun indledte grand slam-turneringen.

Hun var dog storfavorit mod Kudermetova, der blot rangerede som nummer 68. Efter en fornem start på kampen kunne Wozniacki dog ikke holde niveau og tabte.

Det foreløbig højdepunkt for Wozniacki i 2019 er en plads i finalen i Charleston, hvor hun dog endte med at tabe til Madison Keys.

Verdensranglisten toppes fortsat af japanske Naomi Osaka. Australske Ashleigh Barty er rykket seks placeringer frem til andenpladsen efter lørdagens triumf i French Open.

Næste store opgave for de kvindelige tennisspillere er Wimbledon, der spilles fra 1. juli og to uger frem. Inden da er der mindre turneringer på Mallorca og i Birmingham og Eastbourne.