French Open åbner med overraskende Kerber-exit

Den tyske tennisspiller Angelique Kerber er ude af French Open efter et nederlag i første runde.

Angelique Kerber er færdig i dette års French Open efter blot en enkelt tenniskamp.

Wimbledon-mesteren mødte søndag i første runde russeren Anastasia Potapova, som på imponerende vis vandt 6-4, 6-2.

Dermed er useedede Potapova videre til anden runde, mens Kerber må forlade grand slam-turneringen trods en seedning som nummer fem.

Potapova, der er nummer 81 i verden, viste fra kampens start, at hun var opsat på at give Kerber hård modstand og brød straks tyskerens serv og kom foran 2-0.

Kerber svarede indledningsvist flot igen og udlignede til 2-2, men russeren gentog bedriften og var lidt senere foran 4-2.

Det er sjældent, at Kerber giver sig uden fight, og det lykkedes tyskeren at udligne endnu en gang til 4-4.

Potapova blev ved med at finde vinderslagene frem og for tredje gang snuppede hun to partier i træk og denne gang sættet.

Kerber sled med at finde rytme i spillet og virkede et stykke fra den form, der sidste sommer sendte hende til tops ved Wimbledon.

På gruset i Frankrig var Potapova klart bedst og hamrede sig i front med 4-0 i andet sæt.

Trods et kort modsvar og reducering til 2-4 var der ikke mere tilbage hos Kerber, som tabte i to sæt efter en time og et kvarters ydmygelse på Roland Garros-anlægget.