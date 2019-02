Fremgang i nederlag: Dalum tabte til Fredericia

Dalum IF tabte 0-3 til FC Fredericia i en testkamp torsdag, men der var stadig god fremgang at spore i spillet på banen, synes assistenttræneren.

FODBOLD: Resultatet på tavlen efter 90 minutter var ikke, som Dalum IF havde håbet, da det fynske hold torsdag tabte i en testkamp mod FC Fredericia.

Det stod ellers uafgjort 0-0 langt ind i kampen, inden Dalum i de sidste 20 minutter lod tre bolde ryge ind i netmaskerne.

- Vi spiller jo faktisk 60-70 rigtig gode minutter. Med 25 minutter igen skifter vi syv spillere ud, og det bryder så lidt med vores flow i spillet, og til sidst lukker vi så de tre mål ind. Men overordnet set er vores spil på vej i den rigtige retning, siger assistenttræner Morten Christensen.

Dalum, der normalt spiller i 2. divisions gruppe 1 og ligger nummer syv, var også oppe imod et FC Fredericia-hold, der har gang i en flot sæson. Det jyske hold spiller i 1. division og er lige nu i tæt kamp om muligheden for at rykke op i Superligaen. Holdet ligger i øjeblikket nummer tre med seks point op til førerholdet fra Viborg.

- Det er jo også et hold (Fredericia, red.), der er lidt længere fremme i deres forberedelse, end vi er. Det var holdets sidste træningskamp, inden forårssæsonen begynder, så det spillede mere med den rigtige startopstilling og skiftede ikke så meget ud, som vi gjorde, siger Morten Christensen.

Dalum spiller allerede deres næste træningskamp lørdag formiddag, når de møder B1909 klokken 11.20 på kunstgræsset ved Totalbanen.