Fremgang hos DHG trods nyt nederlag

DHG tabte for femte kamp i træk, da Hadsten scorede sejrsmålet 12 sekunder før tid. Men der var fremgang at spore, melder det fynske holds træner.

Håndbold: På et straffekast 12 sekunder før tid vandt Hadsten 23-22 hjemme over DHG i næstsidste runde af kvindernes 1. division. Det var det femte nederlag i træk for DHG, men træner Bo Milton Andersen kunne trods det ærgerlige nederlag finde noget positivt at berette om.

- Efter en lang periode, hvor vi har kæmpet med tingene, var der fremgang at spore. Vi er på vej fremad igen, og på en svær udebane var vi tæt på at hente point, siger Bo Milton Andersen.

Ved pausen førte det østjyske hjemmehold 14-12.

- Der var en lang stillingskrig i anden halvleg, hvor ingen af holdene scorede, og i den periode havde vi flere chancer, som vi brændte. Vi havde en fremragende keeper i Trine Bentzen, så det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik noget med hjem, siger Bo Milton Andersen.

Maria Borg og Frida Maag Damgaard blev topscorere for DHG med hver fire mål.

Trods nederlaget er DHG, der for et år siden rykkede op i 1. division, sikker på endnu en sæson i den næstbedste række.

DHG skal i sidste runde på lørdag klokken 13.30 hjemme i Dalum møde Sønderjyske, der ligger på andenpladsen.