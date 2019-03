Frederikshavn udligner i DM-semifinaleserie på isen

Frederikshavn udlignede i DM-semifinaleserien mod Rungsted, mens Sønderjyske igen kørte Aalborg over på isen.

Frederikshavn White Hawks har ikke tænkt sig at lægge sig fladt ned i kampene mod Rungsted Seier Capital om at nå DM-finalen i ishockey.

Fredag aften slog frederikshavnerne således tilbage på hjemmebane og besejrede vinderen af grundspillet med 3-2.

Dermed udlignede Frederikshavn til 1-1 i kampe i semifinaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe, efter at Rungsted vandt det første opgør 3-0.

Sønderjyske sørgede derimod for at bringe sig foran 2-0 i kampe i dysten mod de forsvarende mestre fra Aalborg Pirates.

Efter 4-1-sejr i klubbernes første møde, så delte Sønderjyske igen tørre tæsk ud, da holdet tog til Aalborg i anden kamp og vandt 5-1.

Med to nederlag og 2-9 i målscore har Aalborg i den grad fået noget at tænke over inden den tredje kamp.

Første periode i Frederikshavn bød ikke på scoringer trods mange chancer. 20 skud på mål i alt bød perioden på, og Frederikshavn stod for de fleste, men hjemmeholdet måtte vente til anden periode med at slå til.

Den var blot 40 sekunder gammel, da Christopher Frederiksen bragte hjemmeholdet foran 1-0, og fem minutter senere gik det lynende stærkt i et angreb.

William Boysen sendte hårdt pucken ind mod mål fra venstre side, og her kom Radim Piroutek skøjtende i høj fart og hamrede den i netmaskerne efter et mønsterangreb.

Rungsted fik reduceret få sekunder før tid i perioden, da Tim Daly scorede til 1-2.

Frederikshavn pressede på, og efter en misbrugt friløber til hjemmeholdet fik Dale Mitchell sendt pucken i mål til 3-1 med en afslutning langt ude fra, hvor pucken fik lov at passere hele vejen i mål.

Marcus Olsson reducerede for Rungsted med ni minutter tilbage af tredje periode i den hæsblæsende forestilling, som var spændende til sidste fløjt.

I Aalborg gik der seks minutter, før pucken lå i det ene mål.

Gæsterne kom foran 1-0 ved Phil Marinaccio, og føringen holdt første periode ud.

Rasmus Nielsen sørgede for 2-0 til Sønderjyske efter et kvarter af anden periode, og så gik det stærkt.

Halvandet minut senere reducerede Spencer Humpries for hjemmeholdet, men glæden skulle vise sig kort, da TJ Moore bragte Sønderjyske foran 3-1 dybt inde i perioden.

Gabriel Desjardins scoring otte minutter før tid betød 4-1, og med sin anden scoring i kampen sørgede TJ Moore for endnu et gok i nøden til mestrene, da han to minutter før tid scorede til slutresultatet 5-1.