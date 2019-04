Frederikshavn udligner DM-semifinale mod Rungsted

Med en sejr på 5-3 over Rungsted Seier Capital udlignede Frederikshavn White Hawks serien på egen is.

Spændingen er i den grad intakt i semifinaleserien mellem ishockeyholdene Frederikshavn White Hawks og Rungsted Seier Capital.

Det fjerde møde på isen blev tirsdag aften spillet i Frederikshavn og endte med sejr på 5-3 til hjemmeholdet.

Dermed er stillingen 2-2 før femte møde, der finder sted på fredag i Bitcoin Arena i det nordsjællandske.

Der spilles bedst af syv kampe i serien.

Første periode endte 1-1 efter scoringer af Rungsteds Rasmus Thykjær Andersson og Frederikshavns William Boysen.

Gæsterne fra Rungsted bragte sig foran med to scoringer i anden periode, men mod slutningen af perioden udlignede Evan Jasper for det nordjyske mandskab med to mål.

Forløsningen for Frederikshavn kom med små fem minutter igen af tredje og sidste periode, da Simon Grønvaldt sendte pucken i mål.

Sidste søm i Rungsteds kiste stod Dale Mitchell for med to minutter igen.

Mens serien mellem Frederikshavn og Rungsted er helt åben, kan den anden semifinale finde sin afgørelse senere tirsdag aften.

Her mødes Aalborg Pirates og Sønderjyske lidt syd for Frederikshavn. Sønderjyderne har en 3-0-føring med til kampen.