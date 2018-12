Frederikshavn må i overtid for at slå Rødovre på isen

Frederikshavn havde vanskeligt ved at besejre Rødovre i Metal Ligaen, men det lykkedes i tillægstiden.

Frederikshavn White Hawks måtte trække spændingen til tillægstiden, da nordjyderne fredag besejrede Rødovre Mighty Bulls i Metal Ligaen.

Sejren betyder, at frederikshavnerne på tredjepladsen har 41 point ligesom Sønderjyske og Aalborg Pirates.

Rødovre er i den tungere ende nummer otte med 19 point.

Første scoring tilfaldt hjemmeholdet efter 35 minutters spil i anden periode, da Evan Jasper bragte Frederikshavn foran 1-0.

Få minutter inde i tredje periode udlignede Edgars Treijs dog for gæsterne, og så blev det hele først afgjort i tillægstiden, da Kristian Jensen sikrede sejren på et straffeslag.

Sønderjyske tog hjemme imod Herning Blue Fox, som formåede at drille, da Herning tog hjem med en 4-1-sejr.

Herning har dermed 29 point på femtepladsen, mens top-4 synes at være stukket af i toppen af ligaen.

Lasse S. Lassen bragte gæsterne foran i første periode, og Herning var nærmest ustoppelig.

Det blev 2-0 og 3-0 i anden periode ved Jan Dalecky og Peter Eg Larsen, inden Dalecky også øgede til 4-0 i tredje periode.

Et minut før tid lykkedes det Mads O. Lund at reducere for hjemmeholdet efter powerplay.