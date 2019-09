Fredericia lægger sig på førstepladsen i 1. division

Anders Holvad scorede og fik rødt kort, da Fredericia vandt 2-1 ude over FC Roskilde i 1. division.

1. divisions tophold hedder hverken Viborg, Vejle eller Vendsyssel efter syv spillerunder.

Derimod er det FC Fredericia, som efter en 2-1-sejr ude over FC Roskilde har sat sig på tronen i Danmarks næstbedste fodboldrække.

Holdet, der er trænet af den tidligere Hobro- og Esbjerg-cheftræner Jonas Dal, udnyttede dermed, at Viborg torsdag tabte 1-4 til Vejle.

Efter syv kampe står Fredericia med fem sejre, en uafgjort og et nederlag, der samlet givet holdet fra trekantområdet 16 point. Det er to flere end Viborg på andenpladsen, mens Kolding IF som treer har 13.

Det startede ellers skidt for Fredericia, der kom bagud 0-1 efter 11 minutter af søndagens udekamp i Roskilde. Younes Bakiz var målscoreren.

En udvisning efter to gule kort til værternes Lucas Rejnhold kort før pausen gjorde arbejdsbetingelserne bedre for Jonas Dals tropper.

I samme situation begik han straffespark, og det udnyttede angriberen Anders Holvad konsekvent.

Tre minutter inde i anden halvleg begyndte det for alvor at lysne for Fredericia, da Kristian Kirkegaard ifølge Fredericia Dagblad bragte gæsterne foran 2-1 efter dårlig opdækning.

Med små 20 minutter igen blev målscoreren til 1-1, Anders Holvad, også præsenteret for et rødt kort, da han stoppede en Roskilde-omstilling.

Det ændrede dog ikke på, at Fredericia løb med de tre point og snuppede førstepladsen.