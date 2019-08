Fredericia henter dramatisk point i topkamp mod Viborg

Superligabejlerne fra Viborg er stadig ubesejret efter fem spillerunder i landets næstbedste fodboldrække.

Da holdet onsdag sikrede sig det 11. point i sæsonen var det på yderst dramatisk vis i hjemmekampen mod FC Fredericia.

Opgøret endte 2-2, da FC Fredericia udlignede i det fjerde minut af tillægstiden. Tre minutter tidligere troede Viborg-spillerne, at de havde scoret sejrsmålet i topkampen, men 2-1-føringen blev smidt væk.

Viborg står noteret for 11 point efter fem kampe, mens Fredericia har ti point.

Gæsterne åbnede kampen klart bedst, og allerede efter halvandet minut fik Fredericia en friløber efter en stor fejl af Nikko Boxall. Amerikaneren Steven Enna formåede dog ikke at score.

Hjemmeholdet havde det generelt svært i kampens indledning, men fik siden arbejdet sig ind i opgøret. Det blev dog gæsterne, som tog føringen ti minutter før pausen.

Agon Mucolli modtog bolden på kanten af feltet, vendte hurtigt rundt om sig selv og trykkede bolden i kassen. Det var første gang i sæsonen, at det lykkedes en modstander at score et ligamål mod Viborg.

Det var først efter pausen, at hjemmeholdet begyndte at ligne en af oprykningsfavoritterne.

Det blev til flere gode Viborg-muligheder, men der var stadigvæk ikke scoret yderligere et kvarter før tid, da Viborgs cheftræner, Jacob Neestrup, blev bortvist, da han brokkede sig voldsomt over et manglende straffespark til Viborg.

Kort efter fik Neestrup noget at glæde sig over, da Viborg udlignede. Forsvarsspilleren Jacob Bonde var gået med frem i feltet, og han steg til vejrs og stangede udligningen i mål.

Ved indgangen til tillægstiden kom Viborg så i front, da Christian Sivebæk headede bolden på stolpen, og debutanten Alassana Jatta sendte bolden det sidste stykke ind over stregen.

Forløsningen var stor i Viborg-lejren, men det var koncentrationen ikke. Tre minutter senere fik Henry Uzochokwu reddet det ene point hjem til Fredericia, da han var hurtigst over en returbold.