Verdensmestrene fra Frankrig vandt sikkert over Slovenien og fik revanche for nederlaget til Rusland.

De franske verdensmestre i kvindehåndbold fik søndag oprejsning efter nederlaget i EM-åbningskampen mod Rusland på hjemmebane.

I overlegen stil blev Slovenien slået 30-21 i Nancy, hvor kampen reelt var afgjort ved pausen. Her førte Frankrig allerede med 17-8.

Fransk topscorer blev Grace Zaadi, som bød ind med seks scoringer.

Trods sejren er værterne stadig under stort pres efter nederlaget til Rusland.

For Slovenien taber formentlig også den sidste kamp i gruppen mod russerne, og dermed kommer pointene fra sejren over Slovenien næppe med over i mellemrunden.

Det er kun point hentet mod hold, som går videre til mellemrunden, der kommer med over.

Så Frankrig skal sandsynligvis også vinde den sidste gruppekamp mod Montenegro, hvis værterne vil have point med over i mellemrunden. Der er lang vej til en semifinale, hvis man indleder mellemrunden uden point.

I mellemrunden vil Frankrig støde på Danmark, som med sejren over Polen sikrede sig en plads i den mellemrundepulje, som Frankrig gruppe parres med.

Senere søndag mødes Rusland og Montenegro i Frankrigs gruppe. Begge hold vandt deres første kamp ved EM.