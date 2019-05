Fransk udbryder leverer flot solokørsel i Giroen

Med en af karrierens største præstationer snuppede Nans Peters (AG2R) sejren på 17. etape af Giro d'Italia.

Flot solokørsel lige til det sidste sikrede Nans Peters sejren foran nogle af de store navne i etapeløbet.

Nans Peter (AG2R) førte længe an og havde oparbejdet et forspring på et minut ned til de nærmeste forfølgere, da der manglede to kilometer.

Blandt forfølgerne var Esteban Chaves, som sad med i en lille gruppe, der kæmpede for at komme op til den 25-årige franskmand.

Det lykkedes ikke, og tværtimod øgede Nans Peters forspringet på den sidste stigning og snuppede sin første sejr i Giroen.

Esteban Chaves blev toer på etapen. Han var 1 minut og 34 sekunder efter Nans Peters.

Ingen af favoritterne rørte for alvor på sig i kampen om den lyserøde førertrøje.

I den samlede stilling fører Richard Carapaz (Movistar) med 1 minut og 54 sekunder ned til Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Det lykkedes Carapaz at øge sit forspring med syv sekunder på onsdagens etape.

Nummer tre er Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), der har 2 minutter og 16 sekunder op til Carapaz.

Derudover er det formentlig kun Mikel Landa (Movistar), der kan blande sig i den absolutte topstrid. Landa er samlet nummer fire - 3 minutter og 3 sekunder efter Carapaz.