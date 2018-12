Franck Passi er blevet ansat som assistenttræner i fodboldklubben Monaco, der kæmper for overlevelse.

Fodboldklubben Monaco kæmper højst overraskende for livet i Ligue, og nu skal en rutineret herre hjælpe med at vende skuden.

Den 52-årige franskmand Franck Passi er blevet ansat som assistent for Thierry Henry, som blev hyret som cheftræner i oktober.

- Det er ikke for at tage byrden af mine skuldre. Det tilføjer ekstra værdi til klubben, siger Henry.

Både før og efter Henry overtog styringen, har Monaco haft det svært i den bedste franske fodboldrække, efter at klubben ellers blev nummer to i sidste sæson.

Monaco ligger i denne sæson på 19.-pladsen i ligaen, der tæller 20 hold. Der er tre point op til Dijon på den rigtige side af nedrykningsstregen.

I Franck Passi får Monaco en erfaren assistenttræner. Passi har arbejdet som assistent i Marseille og Lille og har også haft midlertidige stillinger som cheftræner i Compostela, Marseille og Lille.

Hjælpen er tiltrængt. Henrys nuværende assistenter, Patrick Kwame Ampadu og João Tralhão, kommer fra job som ungdomstrænere i henholdsvis Arsenal og Benfica og har ikke den store erfaring med fransk fodbold.

- Jeg havde muligheden for at møde Franck for tre uger siden. Vi havde en god snak, og vi fandt med det samme fælles fodslag, siger Henry.

Som spiller var Passi forbi Monaco i 1993/94. Han spillede desuden for klubber som Montpellier, Marseille og engelske Bolton.

Passi er en del af trænergruppen, når Monaco lørdag møder det eneste hold, der ligger under monegaskerne i ligaen, Guingamp.