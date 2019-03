Fransk fodboldstjerne føler sig som gidsel i PSG

Den franske fodboldstjerne Adrien Rabiot er efter syv år i Paris Saint-Germain på vej væk fra den franske mesterklub.

Forholdet mellem 23-årige Rabiot og PSG har i flere måneder været elendigt, efter at midtbanespilleren har meddelt ledelsen, at han ønsker at forlade klubben til sommer, når hans kontrakt udløber.

Rabiot er i øjeblikket suspenderet, efter at han for to uger siden gik på natklub ovenpå PSG's exit fra Champions League.

Det får nu spillerens mor og agent, Veronique Rabiot, til at angribe klubben.

- Adrien er i fængsel. Han er taget som gidsel i PSG. Snart står den på tørt brød, vand og et fangehul, siger Veronique Rabiot til avisen L'Equipe.

Rabiot, der er noteret for seks landskampe for Frankrig fra 2016 til 2018, har spillet i PSG siden 2012.

Han har dog ikke været i aktion for klubben siden december. Den seneste tid har han i perioder været nede for at træne med klubbens ungdomshold.

I øjeblikket er han suspenderet frem til 27. marts for at gå på natklub efter den fransk klubs nederlag til Manchester United i Champions League.

Klubben finder det også kritisabelt, at Rabiot efter PSG's CL-exit på de sociale medier "likede" en video, hvor den tidligere Manchester United-spiller Patrice Evras fejrede Uniteds samlede sejr over franskmændene.