Frankrigs evige sult imponerer Mikkel Hansen

Det franske håndboldlandshold har vundet de seneste to verdensmesterskaber og har i alt ikke mindre end seks VM-titler i samlingen.

Alligevel fortsætter den succesvante flok af franske boldkunstnere med at levere store resultater. Og selv om mange unge talenter trænger sig på, holder den erfarne garde stadig fast i landsholdskarrieren.

Netop den konstante stræben efter mere vækker respekt hos den danske stjernespiller Mikkel Hansen, der til daglig spiller i fransk håndbold og kender de franske spillere indgående.

- Det er deres sult, der imponerer mig mest.

- De bliver bare ved og ved og ved. Og de er ekstremt kyniske, lyder det fra den danske VM-topscorer.

Sammen med det danske landshold kommer han til at stå over for Frankrigs supermandskab i fredagens VM-semifinale i Hamburg.

Hvis Danmark skal forhindre endnu et fransk finaleindtog, er der brug for en defensiv storkamp, mener Hansen.

- Vi er dygtige, når vi udnytter hinandens kompetencer. Og her tænker jeg først og fremmest på vores forsvar, som skal op at køre og have styr på de franske spillere.

- Får vi det, har vi vist, at så trækker vi os sejrrigt ud af kampene. Via godt forsvarsspil får vi forhåbentlig et par lette kontramål. Derudover skal vi spille super disciplineret i angrebet, lyder det fra Hansen.

Han er før semifinalen noteret for 53 VM-mål og vil som altid være en af dem, danskerne vil sætte sin lid til når kampen skal afgøres.

- Selvfølgelig føler jeg et pres. Det tror jeg, vi alle gør. Det er meget naturligt. Det er et pres, der kommer gennem de præstationer, vi har lavet tidligere i turneringen, siger Hansen.

Danmarks kamp mod Frankrig spilles fredag klokken 19.30.