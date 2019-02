Frank og co. ordner Barnet i andet forsøg i FA Cuppen

Brentford er videre til ottendedelsfinalerne i den engelske pokalturnering FA Cuppen.

Tirsdag aften var cheftræner Thomas Franks Championship-mandskab på overarbejde mod Barnet fra Englands femtebedste række, og det lykkedes Brentford at vinde 3-1.

For en uge siden spillede de to hold 3-3 på Barnets hjemmebane, hvilket betød, at der tirsdag skulle tages hul på yderligere 90 minutter - denne gang med Brentford som vært på Griffin Park.

Allerede efter seks minutter tog hjemmeholdet føringen ved spanske Sergi Canos, og efter en halv time øgede Julian Jeanvier.

20 minutter før slutfløjt blev det 3-0, da Neal Maupay scorede for Brentford, inden Barnet fik reduceret.

Brentford stillede med både Henrik Dalsgaard og Mads Bech Sørensen i forsvaret.

I ottendedelsfinalen skal Brentford op mod ligarivalen Swansea, der også spiller i Englands næstbedste række.

Premier League-holdet Wolverhampton er også videre efter en 3-2-sejr over Shrewsbury, mens Queens Park Rangers slog Portsmouth med 2-0.

Newport fra League Two stod for tirsdagens største overraskelse, da holdet fra Englands fjerdebedste række spillede sig videre i turneringen med en 2-0-sejr over Middlesbrough fra The Championship.