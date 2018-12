Frank Arnesen bliver teknisk direktør i belgisk topklub

"Velkommen hjem, Frank".

Med de ord byder den belgiske topklub Anderlecht Frank Arnesen velkommen tilbage i klubben på Twitter.

Den tidligere fodboldspiller er blevet ansat som ny teknisk direktør i klubben, hvor han spillede som aktiv for 33 år siden.

Arnesen var i klubben fra 1983 til 1985.

- Jeg er glad for at blive en del af Anderlecht. Det er en ære at have været i klubben som spiller og snart som teknisk direktør.

- Jeg håber at skrive et flot kapitel i klubbens historie sammen med ledelsen, staben og spillerne, siger Frank Arnesen til Anderlechts hjemmeside.

Frank Arnesen har været vidt omkring i sin karriere som spiller og sportsdirektør.

Som spiller var han på kontrakt i Ajax, Valencia, Anderlecht og PSV Eindhoven og spillede desuden 52 kampe for A-landsholdet.

Arnesen sluttede sin aktive karriere i PSV, hvor han siden rykkede ud på sidelinjen som assistenttræner, inden han kastede sig over rollen som sportsdirektør.

Som sportsdirektør har han været forbi PSV (Holland), Tottenham (England), Chelsea (England), Hamburger SV (Tyskland), Metalist Kharkiv (Ukraine) og Paok (Grækenland) før jobbet i Anderlecht.

I sin tid i PSV opdagede Arnesen blandt andre brasilianske Ronaldo samt hollandske superstjerner som Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy og Jaap Stam.

Han forlod Paok i februar 2016 efter otte måneder. Efterfølgende fortalte han i et interview med Jyllands-Posten, at han var i tvivl om, hvorvidt han ville vende tilbage til fodboldverdenen som andet end fodboldkommentar- og ekspert.

Få måneder senere åbnede han dog døren for en retur over for Ritzau.

- Jeg er stadig åben, hvis der skulle komme noget rigtig interessant inden for fodboldverdenen, sagde Frank Arnesen i september 2016.