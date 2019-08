Fortuna Hjørring smider point igen

Fortuna Hjørring har sammen med Brøndby været suveræne i Danmarks bedste fodboldrække for kvinder i årevis, og de to tophold har sjældent haft for vane at smide point ud over i deres indbyrdes opgør.

Noget kunne dog tyde på, at nordjyderne ikke er helt så suveræne som tidligere.

Onsdag måtte holdet på hjemmebane nøjes med 1-1 i opgøret mod FC Thy - Thisted Q i Gjensidige Kvindeligaen.

Dermed har Fortuna Hjørring noget uvant smidt point to kampe i træk efter at have spillet 0-0 ude mod FC Nordsjælland i weekenden.

Efter tre spillerunder står Fortuna Hjørring noteret for fem point.

Dermed har nordjyderne heller ikke fået udnyttet, at rivalen Brøndby indledte sæsonen med at blive taberdømt 0-3 på grund af brug af en ulovlig spiller, selv om det forsvarende mesterhold egentlig vandt kampen over FC Nordsjælland med 6-1.

Brøndby er nemlig allerede foran Fortuna Hjørring igen. Onsdag vandt vestegnsklubben 2-1 ude over Odense Q og kravler op på seks point. Landsholdsspilleren Nicoline Sørensen scorede sejrsmålet 20 minutter før tid.

FC Nordsjælland og Kolding Q topper rækken med syv point hver. Onsdag vandt nordsjællænderne med 1-0 ude over Ballerup-Skovlunde, mens Kolding Q spillede 1-1 ude mod bundproppen VSK Aarhus.