Fortjent nederlag til Næsby

Fodbold, 1. division, pulje 1, kvinder, Næsby-HB Køge 1-2 (0-0)

Gæsterne er nye i 1. division, så Næsbys træner Helge Thomsen var spændt på, hvad sjællænderne kunne byde på.

- Og det var bestemt et godt hold, der tilspillede sig flere chancer, og som gjorde livet svært for os. Så vi må acceptere, at de vandt en fortjent sejr, sagde Helge Thomsen, der erkendte, at hans eget mandskab stadig har meget at lære. Kampen blev afgjort, da Køge scorede to mål med få minutters mellemrun lige efter pausen. Med godt fem minutter tilbage reducerede Sille Jørgensen, men mere blev det ikke til. (wta)