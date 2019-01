Forsvarsspecialist får mere og mere luft ved VM

Når det danske forsvar står stærkest ved håndbold-VM, er det som regel med René Toft Hansen på banen.

Men den danske stregspiller har været på skånekost i de første fire VM-gruppekampe, fordi en skade tidligere på sæsonen satte ham tilbage.

I de første to VM-kampe mod Chile og Tunesien fik han kun 26 og 25 minutters spilletid, og han blev sparet i mandagens kamp mod Saudi-Arabien.

Tirsdag aften spillede René Toft så 38 minutter i 28-17-sejren over Østrig, og det gik godt.

- Jeg fik lov til at spille lidt mere mod Østrig, end jeg har gjort i de andre kampe. Fysisk føler jeg mig ovenpå. Det eneste, der halter lidt, er konditionen.

- Det gør bare, at jeg skal have lidt flere pauser en gang imellem. Mod Østrig spillede jeg et kvarter, og så skulle jeg lige hvile et par minutter, inden jeg kunne spille igen, forklarer René Toft.

I ungarske Veszprem bliver René Toft mest brugt i forsvaret, og det gjorde han også i sin tidligere klub Kiel.

Landstræner Nikolaj Jacobsen vil gerne bruge René Toft i begge ender af banen.

- Det er jo lidt anderledes for mig. De sidste tre år har jeg næsten kun spillet forsvar. Nikolaj vil gerne bruge mig fremme på banen, så det tager lige lidt ekstra kræfter at skulle spille begge veje, end hvis det kun var i forsvaret.

- Havde det kun været forsvar, kunne jeg godt spille i 60 minutter. Men når jeg skal bidrage i begge ender, skal jeg lige ud at have en puster, siger René Toft.

I torsdagens kamp mod Norge bliver der brug for det bedste forsvar, som Danmark kan stille med.

- Jeg kommer til at spille alt det, jeg kan. Jeg sætter ikke begrænsninger, og det tror jeg heller ikke, Nikolaj gør, lyder det fra René Toft.

Den femte og sidste gruppekamp mod Norge bliver speciel af flere årsager.

- Den bliver ufatteligt vigtig. Det er jo en slags mellemrundekamp allerede nu her i gruppen, fordi der er to point på højkant. Der er en kæmpe forskel på at komme over med fire point i mellemrunden frem for kun to.

- Så det vil betyde rigtigt meget, og så er vi et skridt tættere på en semifinale. Det bliver et brag af en kamp i en fyldt Boxen, siger stregspilleren.

Danmarks kamp mod Norge spilles torsdag klokken 20.15.