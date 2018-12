Forsvarslegende bliver ny træner for dansker i Zwolle

Jaap Stam, der i sin tid som aktiv var en af de mest frygtede forsvarsspillere, skal være ny træner for danske Younes Namli og resten holdet i den hollandske fodboldklub Zwolle.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Det er ikke første gang, at Stam sætter sig på trænerbænken i Zwolle.

Fra 2009 til 2013 var han assisterende træner i klubben.

Den 46-årige hollænder har senest stået i spidsen for den engelske Championship-klub Reading, som han forlod i marts. Derudover har han også været assistenttræner i Ajax Amsterdam.

Stam skal forsøge at puste nyt liv i Zwolle, der lige nu ligger på 16.-pladsen i den hollandske Æresdivision efter kun at have fået 15 point i 17 kampe.

Som spiller slog Stam i sine folder i nogle af verdens største klubber.

I 1998 skiftede han fra PSV Eindhoven til Manchester United som verdens dengang dyreste forsvarsspiller.

Her havde han efter lidt vanskeligheder i begyndelsen fantastisk succes med erobringen af "Tre Treble" i 1999, Champions League, det engelske mesterskab og FA Cuppen.

Jaap Stam vandt mesterskabet i alle sine tre sæsoner hos englænderne, men i sommeren 2001 kom han på kant med United-manager Alex Ferguson, som Stam omtalte i mindre rosende vendinger i sin selvbiografi.

Hollænderen blev afskibet til Lazio i Italien, og tre år senere røg han videre til AC Milan. Her tilbragte han to sæsoner, før han i 2006 vendte tilbage til hollandsk fodbold og Ajax.

Her stoppede han karrieren i efteråret 2007.

Ud over en glorværdig klubkarriere blev det også til 67 landskampe for Holland.