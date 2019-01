Forsvarskrumtap pådrager sig skade kort før VM

Håndboldlandsholdets Henrik Toft blev skadet under træningen torsdag og risikerer en pause på to uger.

Danmarks håndboldlandshold kan komme til at stille svækket op, når VM på hjemmebane begynder i næste uge.

Således blev den stærke streg- og forsvarsspiller Henrik Toft skadet i forbindelse med træningen torsdag.

Ifølge Dansk Håndbold Forbunds (DHF) presseafdeling kan skaden holde ham ude i to uger, men man håber, at han kan komme sig på kortere tid.

Skaden behøver altså ikke at betyde et farvel til VM for Toft. Turneringen begynder for Danmarks vedkommende om en uge i København, og er han klar efter to uger, kan han stadig være med i mellemrunden samt eventuelle finalekampe.

Danmark spiller torsdag aften en testkamp mod Ungarn i Aarhus. Også på søndag er Ungarn modstanderen i den sidste afpudsning inden turneringens begyndelse.

Heller ikke Mikkel Hansen, der til daglig er klubkammerat med Henrik Toft i franske PSG, er med i torsdagens kamp.

Han har fået fri fra VM-lejren på grund af en forestående familieforøgelse.