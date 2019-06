Forsvarsgeneral om første kamp: Det tog lidt tid at vænne sig til Aalborg uden Omar

Frederik Clausen stod en flot forsvarskamp mod Aalborg i den første DM-finale, men hvis GOG skal blive danske mestre torsdag i Gudme, så skal Aalborgs kontrafase håndteres bedre - også selvom Omar Magnússon ikke er med nordjyderne.

HÅNDBOLD: Frederik Clausen er vokset i rollen i forsvaret gennem hele sæsonen. Man fristes til at sige, at søndag i Aalborg var dagen, hvor den 23-årige forsvarsmand blev forfremmet til general. Store dele af GOGs forberedelser var gået med at finde en måde at holde Aalborgs vigtigste spiller Ómar Ingi Magnússon fra fadet eller i det mindste minimere hans indflydelse på kampen. Men en times tid før kampstart faldt al forberedelsen til jorden, da Aalborg offentliggjorde, at Magnússon ikke var kommet sig over sin hovedskade fra semifinalen mod BSV. - Vi skulle bruge noget tid på at indstille os på, at Omar ikke spillede. Vi havde brugt meget af forberedelsen på ham, og han laver mange mål og ufattelig mange assister for dem, så det bliver anderledes spil, når han ikke er med. Hvis du fjerner en af vores vigtigste spillere, ville det jo også se anderledes ud, sagde Frederik Clausen efter kampen. Alligevel var der flere ting, Frederik Clausen gerne ser GOG ændre på inden returkampen i Gudme torsdag. - Vi skal blive bedre i returløbet. De scorer for mange mål i kontrafasen, og det ved vi jo egentlig godt, at de er gode til. Jeg tror, det handler lidt om indsatsen, selvom det virker lidt dumt, at man skal tale om indsats i en DM-finale, sagde Frederik Clausen.

Skuffelsen blandt Aalborgs tilhængere var til at føle på, da de mod slutminutterne måtte sande, at deres hold ikke ville vinde første DM-finale. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

Let på hatten For Aalborg var det selvfølgelig også en stor omstilling at skulle spille uden holdets største navn. - Han har jo ikke trænet med siden BSV-kampen, så vi har været klar over, at det var en risiko, og så er det blevet mere virkeligt de sidste par dage. Men han har vist så klare tegn på hjernerystelse, at han selvfølgelig ikke skulle spille. Han skal holde mange år endnu. Vi skal have respekt for specielt sådan nogle ting, fordi de heler ikke bare sig selv, sagde Henrik Møllgaard efter kampen. De to store profiler hos GOG, Niclas Kirkeløkke og Lasse Møller, spillede noget af det bedste håndbold i den første semifinale. Kirkeløkke var stabil hele vejen igennem, men især Møller slog rigtigt igennem i anden halvleg, hvor han i perioder virkede fuldstændig ustoppelig. - Vi har haft meget fokus på netop de to (Kirkeløkke og Møller, red.). Det er hele tiden en afvejning af, hvor varme de er, og hvor meget vi kan gå på uden at efterlade for meget rum. Marginalerne var måske mest på vores side i første halvleg. Men nogle af dem, de smadrer op i hjørnerne i anden halvleg, må man også bare lette på hatten for. Der er også situationer, hvor de brænder nogle stykker i træk, hvor vi egentlig har chancen for at komme tilbage, men det lykkes aldrig helt, sagde Henrik Møllgaard.

Skuffelsen hos Aalborg var tydelig, da holdet måtte se sig besejret hjemme af GOG i første DM-finale. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

Mærkelige følelser På Aalborg-siden af gærdet var der en spiller med, som, man vist godt kan sige, er mere end bare en gammel kending. Mark Strandgaard havde spillet syv år i GOG, inden han i sommer skiftede til Aalborg. Derfor har det heller ikke været en helt normal forberedelse for den 32-årige fløjspiller. - Det har været rigtig mærkeligt. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg har brugt syv år dernede, og i hvert fald de sidste fire har vi været med i toppen, hvor det i semifinalerne altid er endt ud til de andres fordel. Så jeg ved også, hvad de går igennem, og hvor hårdt de har kæmpet for at stå her. Det er lidt ambivalent. Jeg er jo glad på deres vegne og for, at vi på den måde lidt sammen kan stå i denne finale, men jeg vil selvfølgelig også gerne vinde, sagde Mark Strandgaard efter kampen.