Formel 1-kører overvejede at kvitte grandprix efter ulykke

Efter den tragiske ulykke, der kostede Anthoine Hubert livet, overvejede Daniel Ricciardo at trække sig.

Motorsporten blev lørdag ramt af en ny tragisk dødsulykke, da 22-årige Anthoine Hubert kørte galt i et Formel 2-løb og omkom.

Dagen efter var det så Formel 1-feltets tur til at køre om point på den samme bane, Spa-Francorchamps i Belgien, men Renaults Daniel Ricciardo overvejede at trække sig.

- Man spørger sig selv, om det virkelig er det værd, siger han ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

I juli 2015 døde Formel 1-køreren Jules Bianchi af de skader, som han året forinden havde pådraget sig i en voldsom ulykke i Japan.

Han var ven af Bianchi og deltog i det samme grandprix i Suzuka.

- I sidste ende er det et simpelt, men også ærligt spørgsmål. Det er vores job, vores profession, vores liv, men i virkeligheden er det også bare nogle biler, der kører rundt i en cirkel, siger australieren.

Motorsporten er tidligere blevet ramt af tragiske ulykker. Den seneste gang, en grandprix-weekend blev ramt af et dødsfald, var dog tilbage i 1994, hvor Ayrton Senna og Roland Ratzenberger omkom i San Marino.

Weekendens Formel 2-grandprix blev aflyst, mens Formel 1-grandprixet blev vundet af Ferrari-køreren Charles Leclerc.

Efterfølgende dedikerede han sin første grandprixsejr til afdøde Hubert. De to var tætte venner og havde kørt sammen, siden de var helt små.

- Det føles godt, men det er svært at nyde en weekend som den her.

- Jeg kan ikke nyde min første sejr, men det er helt sikkert et minde, jeg vil have med mig for evigt, sagde Leclerc.

Daniel Ricciardo blev nummer 14 i grandprixet.