Formel 1-hold indvilger i at forlænge sæsonen i 2020

Formel 1-sæsonen i 2020 kan blive længere end nogensinde før. Således har Formel 1-holdene givet grønt lys til, at kalenderen udvides fra 21 løb til 22.

Ifølge Mercedes-boss Toto Wolff er holdene blevet enige om at gå med til en udvidelse, uden at man øger antallet af tilladte motorer.

Den amerikanske mediegruppe Liberty Media, der overtog ejerskabet af Formel 1-serien sidste år, havde bedt de ti hold om at tage stilling, og det skete så lørdag i forbindelse med weekendens grandprix i Ungarn.

- Vi måde lade Liberty Media lave deres business. For dem går det ud på at få Formel 1 til at vokse, og hvis de er i stand til at tiltrække promotorer, så bør vi støtte op om det.

- Vi er med på den. Vi bør ikke ændre tekniske regulativer for et løb mere. Det var til debat, men udvidelsen skal ikke ses som en mulighed for at øge antallet af komponenter, siger Toto Wolff.

I forhold til 2019-sæsonen bliver Vietnam og Holland tilføjet løbskalenderen, mens det ventes, at Tyskland dropper ud.

Der er fortsat tvivl om Mexico på grund af finansieringsudfordringer. Løbene i Spanien og Tyskland mangler også at underskrive kontraktforlængelser for næste år.