Formel 1-chef: Manglende konkurrence er uacceptabel

Formel 1 er de senere år blevet domineret kraftigt af Mercedes, Ferrari og Red Bull.

I 2017 og 2018 har de tre hold besat samtlige podieplaceringer med undtagelse af to gange, hvor det er lykkedes et af feltets øvrige hold at nappe en tredjeplads.

Ross Brawn, løbsdirektør i Formel 1, er ikke tilfreds med den nuværende konkurrencesituation.

- To podieplaceringer ud af 123 er uacceptabelt, siger Brawn.

- Det er et problem, som vi skal tackle med FIA (Den Internationale Motorsportsunion) og holdene, for hele fremtiden for Formel 1 afhænger af det, forklarer han.

Mercedes, Ferrari og Red Bull har vundet samtlige grandprixer siden 2014, hvor de nuværende V6-motorer blev introduceret.

I samme periode har specielt Lewis Hamilton (Mercedes) været dominerende, da han har vundet 51 ud af i alt 100 grandprixer siden 2014.

I øjeblikket er der ti hold i Formel 1, og syv af dem kæmper om at være bedst blandt de næstbedste.

Sådan skal det ikke være i fremtiden, hvis det står til Ross Brawn.

- Der er forskellige løsningsmodeller på bordet, og vi må alle acceptere, at det kan ikke fortsætte som nu meget længere, siger han.

Lewis Hamilton genvandt i 2018 verdensmesterskabet. Danske Kevin Magnussen (Haas) sluttede på niendepladsen.