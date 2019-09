Forhadt Neymar redder PSG i overtiden med akrobatisk spark

Neymar blev helt i sit comeback efter en skadespause og en sommer, hvor han forsøgte at komme væk fra PSG.

Fodboldstjernen Neymar blev lørdag matchvinder i sit comeback for Paris Saint-Germain i den franske liga.

Mere end et minut inde i overtiden scorede brasilianeren sejrsmålet, da PSG slog Strasburg med 1-0.

Bolden blev slået ind i feltet, hvor Neymar med ryggen til mål på akrobatisk vis fik flugtet bolden i mål via den ene stolpe.

Det var Neymars førte kamp for PSG siden maj, efter at han blev skadet i slutningen af sidste sæson.

Denne sommer har brasilianeren ihærdigt forsøgt at komme væk fra PSG, men skiftet blev aldrig til noget. Derfor er Neymar fortsat i den franske mesterklub, hvilket ikke behager alle PSG-fans.

Under opvarmningen til opgøret mod Strasburg blev der piftet af Neymar, og et banner opfordrede ham til "at skride".

Kort efter sin scoring fik Neymar faktisk bolden i mål igen, men det blev efterfølgende annulleret.

PSG topper den franske liga med 12 point efter fem kampe.