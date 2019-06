Forbund ser stor fremtid for dansk tenniskomet

French Open-titlen til Holger Rune er beviset på, at han har grund til at stile højt, mener DTF.

16-årige Holger Rune strøg lørdag til tops ved juniorernes French Open i tennis og sikrede sig karrierens største titel.

Det var blot anden gang, den unge dansker var med i en grand slam-turnering, og hos Dansk Tennis Forbund (DTF) ser sportschef Jens Anker Andersen en ung spiller med snuden i sporet til en stor fremtid.

- Det har været en fornøjelse at følge Holger i Paris. Han er runde for runde vokset med opgaven kulminerende med finalesejren, siger han i en pressemeddelelse fra DTF.

- Holger har altid turdet at sætte barren højt, og det har han også haft god grund til. Men at han allerede som 16-årig går hele vejen i en junior grand slam, er bare helt vildt imponerende.

Han tror derfor også, at der er meget mere i vente for den 16-årige komet.

- Holger og hans team arbejder virkelig seriøst med hans tennis. Han bliver ved med at bygge på sit i forvejen meget velafrundede spil, og det tegner rigtig lyst for fremtiden, siger Jens Anker Andersen.

I starten af året var det Clara Tauson, som strøg til tops i årets første grand slam-turnering, da hun vandt pigernes singlerække ved Australian Open.

Så selv om Caroline Wozniacki slider med formen, og der er usikkerhed om hendes tennisfremtid grundet leddegigtsygdom, så tegner det fortsat lyst for dansk tennis, mener DTF-formand Henrik Thorsøe Pedersen.

- Fremtiden for dansk tennis ser umådelig lys ud. Tænk, at vi samme år har en Australian Open-mester hos pigerne og en French Open-mester hos drengene.

- Det er lige før, at jeg må knibe mig i armen for at sikre mig, at jeg ikke drømmer, siger han.